شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يوقع مرسوما ملكيا لفرض حالة الطوارئ لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الإخبارية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقع مرسوما ملكيا لفرض حالة الطوارئ لمواجهة أنتشار كورونا.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجرى فحص فيروس كورونا المستجد، الأحد، فور عودته إلى أرض الوطن، وأثبتت الفحوصات سلامته.