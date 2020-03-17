شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

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الحكومة: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

أول فيديو لنزول القوات المسلحة لتعقيم الجامعات والمدارس من فيروس كورونا

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو يوضح فعاليات تطهير جامعتي عين شمس والأزهر، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .

السعودية تعلن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد

قررت السعودية الاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد، حيث أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بوقف صلاة الجمعة والجماعة فى المساجد باستثناء الحرمين الشريفين.

تعرف على الرحلات المسموح لها بالهبوط فى المطارات المصرية وقت تعليق الطيران

أرسلت سلطة الطيران المدنى المصرية، خطاب اليوم الثلاثاء، إلى كافة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بجمهورية مصر العربية، أكدت فيه على توقف حركة الطيران يوم الخميس القادم 19 مارس، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية.

قناتا مصر التعليمية تعلن خريطة عرض برامجها للمواد الدارسية للتعليم العام والفنى

أعدت قناتا مصر التعليمية بقطاع قنوات النيل المتخصصة خريطة عرض برامجية للمواد الدارسية للتعليم العام بجميع مراحله والتعليم الفني، وكشفت عن جداول توقيتات البث للقناتين على بث القمر الصناعى نايل سات على الترددات التالية 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالى 11747 رأسي وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية أولى، ثانية، ثالثة عربى ولغات وتعليم فنيى.

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رئيس بنك مصر: تثبيت الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات عند 12%

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الكو" انعقدت وقررت تثبيت الفائدة على الشهادات ذات أجل 3 سنوات، عند 12%.

خلط الكحول بالكلور ينتج غازات سامة.. أبرز تحذيرات مركز سموم الإسكندرية

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية المواطنين من تناول الكحوليات عن طريق الفم أو استخدامها بطريقة خاطئة .

كيف تصبح مليونيرا؟.. وصفة رائد الأعمال محمد وحيد لصناعة الأمل (فيديو)

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الأمل هو مفتاح النجاح وتطوير الأفكار والمشروعات، وإن برامج كتاليست وخططها المتطورة فى مجالات الاقتصاد الرقمى والعمل المستقل هدفها تعزيز الشعور بالأمل.

السيسى يأمر بالإصلاح الفورى لكافة الأضرار الناتجة عن السيول بجميع المحافظات

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإصلاح الفورى لكافة الأضرار الناتجة عن السيول فى كافة المحافظات.

بريطانيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 1950

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى المملكة المتحدة إلى 1950 بزيادة بلغت 407 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان فى وقت لاحق عن آخر حصيلة لحالات الوفاة المؤكدة الناجمة عن الفيروس.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعليق عروض السينما والمسارح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

غلق حدائق الحيوان اعتبارا من الغد لمواجهة فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

قررت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، غلق حدائق الحيوان اعتبار من غد الأربعاء الموافق 18 من مارس 2020 ، لمدة 15 يوما، كاجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات فى الأماكن العامة والحدائق.

التنمية المحلية: غلق 2600 سنتر دروس خصوصية ضمن خطة الوقاية من كورونا

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التى بدأت اليوم لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا .