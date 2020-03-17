محافظة القاهرة: غلق الحدائق ومنع السرادقات بالشوارع بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الثلاثاء، إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع.

وأشار محافظ القاهرة في بيان اليوم، إلى أن الحملات المستمرة على الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرار حظر الشيشة أسفرت عن ضبط 7100 شيشة، كما تم إغلاق 690 مركزًا تعليمياً (سنتر) و43 سايبر و317 مركزًا رياضياً (جيم).

ولفت إلى مواصلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.