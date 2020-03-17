وزير الطيران يقود طائرة إلى لندن لإعادة مصريين عالقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أقلع على رحلة شركة مصر للطيران إلى لندنرقم 779؛ لإعادة عشرات المصريين من هناك، قبل تنفيذ قرار تعليق الرحلات الذي يبدأ يوم الخميس المقبل حتى نهاية مارس الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عودة الوزير على متن طائرة الشركة الوطنية رحلة رقم 780 القادمة من لندن، والتي تصل مطار القاهرة الدولي فجر الأربعاء.

كان الوزير أعلن أنه سيقود طائرة إلى إحدى العواصم الأوربية في إشارة إلى أن جميع العاملين بقطاع الطيران المدني رهن إشارة المصريين لإعادتهم من أي مكان وتحت أي ظروف.