مجلس الدولة يخفض نسب العاملين بالمحاكم ويعطل العمل بالبصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالمجلس، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع.

جاء القرار في إطار حرص الدولة على المحافظة على صحة المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ كافة ما يلزم دفعًا للضرر؛ لذا يراعى تنفيذ قرار رئيس الوزراء بما يتوافق مع منظومة العمل القضائي.

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وأضاف القرار، أنه سيتم مراعاة تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة وإداراته المختلفة، من خلال تواجد نصف القوة من الإداريين يوميًا بالتناوب، وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة، بما يضمن حسن سير العمل بانتظام، وذلك لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس.

وتضمن أيضًا، تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة، والعودة إلى استخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتًا.

واختتم القرار ضرورة اتخاذ مديري الإدارات ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس، والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين بمجلس الدولة، مع مراعاة القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريها التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية، وما يجب الالتزام به، وتوفير ما يلزم قدر الإمكان.