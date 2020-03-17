حول مصنع البلاستيك لانتاج "الكمامات" دون تعقيم..ضبط 100 ألف "كمامة" مجهولة المصدر بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 100 ألف كمامة داخل مصنع بلاستيك بمحافظة الغربية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ إن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية؛ تمكنت من ضبط (تاجر ، مقيم بمحافظة القليوبية) حال قيادته سيارة نقل ملكه ومروره بأحد الأكمنة المعدة له خصيصاً بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى أول بالغربية، وبتفتيش السيارة تم العثور على عدد (38000 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامات طبية – جوانتى طبى")، وبمواجهته قرر بتحصله عليها من مصنع خاص لتصنيع الأكياس البلاستيكية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية.

وأضاف البيان؛ بإستهداف المصنع أمكن ضبط مالكه، وتبين أن نشاطه الأساسى تصنيع الأكياس البلاستيك "بدون ترخيص" وقيام مالكه بتغيير خط الإنتاج دون تعقيمه لتصنيع الكمامات الطبية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وعثر بداخله على (عدد 100 ألف كمامة "مُعدة للبيع" - 3 طن "أقمشة وورق وأحبار تستخدم فى تصنيع الكمامات") وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر مالك المصنع أنه نظراً لزيادة الطلب مؤخراً على شراء الكمامات والقفازات، قام بإنتاجها "بدون ترخيص"، مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة المختصة.