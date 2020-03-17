"المستغلون للأزمة".. الداخلية تشن حملات على تجار "الكمامات" والسلع الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، حملة أمنية لمواجهة كل من يخفي السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الحملة من ضبط مدير شركة للمستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، لحيازته 10600 قفاز طبي جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأثمرت الحملة أيضًا عن ضبط ضبط صاحب مؤسسة استيراد وتصدير مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة)؛ لحيازته 24 جركن جيل طبي -20 جركن مطهر -423 كمامة طبية -264 عبوة جيل طبي صغير الحجم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.