مصر | 6 قرارات لرئيس مجلس الدولة لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 قرارات لرئيس مجلس الدولة لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إعلانه في مؤتمر رسمي بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع.

وتضمن القرار، وفقا لبيان صحفى، أنّه في إطار حرص الدولة للمحافظة على صحة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، ما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ ما يلزم دفعا للضرر، لذلك يراعى الآتي:

أولا: تنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بما يتوافق مع منظومة العمل القضائي.

ثانيا: تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة ‎وإدارته المختلفة بتواجد نصف القوة من الإداريين يوميا بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة بما يضمن حسن سير العمل بانتظام، لمدة 15 يوما اعتبار من اليوم حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس.

ثالثا: تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة والعودة إلى استخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتا.

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رابعا: على مديري الإدارات اتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين بمجلس الدولة.

خامسا: على القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريها التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية وما يجب الالتزام به وتوفير ما يلزم قدر الإمكان.

سادسا: تنفيذ القرار فور صدوره بجميع المقار على مستوى الجمهورية.