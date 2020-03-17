مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مقتل طالبة.. وانتحار شاب بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مقتل طالبة.. وانتحار شاب بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تعرف على دور هشام عشماوي في قضية "أنصار بيت المقدس"

سردت محكمة جنايات القاهرة التي عاقبت الإرهابي هشام عشماوي، بالإعدام في قضية "أنصار بيت المقدس" دوره في التنظيم الإرهابي.

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3 أشخاص وراء "مقتل طالبة" بطريقة بشعة في الإسكندرية

نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على 3 أشخاص؛ لقتلهم طفلة وسرقة منزلها، بالرمل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انتحار شاب شنقا داخل منزله في أبو النمرس

أقدم شاب، على الانتحار عن طريق شنق نفسه، داخل منزله بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

نائب رئيس مجلس الدولة: الشائعات تستهدف الأمن القومي لمصر