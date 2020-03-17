مصر | عاجل.. "الداخلية": تأجيل إجراءات الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية شهرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الداخلية": تأجيل إجراءات الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الداخلية، اليوم، إرجاء إجراءات إستبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف، وإرجاء تركيب الملصق الإلكترونى على المركبات لمدة شهر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 الجاري.

جاء ذلك في إطار تخفيف الكثافات المترددة على وحدات المرور على مستوى الجمهورية.



من جهة أخرى، نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على 3 أشخاص؛ لقتلهم طفلة وسرقة منزلها، بالرمل.