أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة': الإخوان تعاملوا مع أزمة 'كورونا' كأنها شأن مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة': الإخوان تعاملوا مع أزمة 'كورونا' كأنها شأن مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعاملت مع أزمة فيروس كورونا على أنه شأن مصري وليس أزمة عالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن مصر تعاملت باحترافية مع الشائعات التي بثتها بعض الصحف الأجنبية، بهدف إثارة البلبلة والذعر والرأي العام.

وأكد "جبر" أن الشعب المصري تعامل مع الإجازة الممنوحة للطلاب على أنها إجازة للتنزه والخروج للمولات والشوارع، وهو أمر في منتهى الخطورة؛ حيث يجب التعامل معه بشكل أكثر وعيًا.

وأوضح "جبر" أن التعامل مع المرض ليس أمرًا خطيرًا، ولكن يحتاج فقط إلى الراحة ورفع المناعة،وعدم الاحتكاك بأي شخص خوفًا على الآخرين، بالإضافة إلى التعامل بذكاء وحرفية.

