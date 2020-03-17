أخبار مصر | إغلاق الحدائق العامة وحظر إقامة السرادقات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق الحدائق العامة وحظر إقامة السرادقات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع، جاء ذلك ضمت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة القاهرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما قرر محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة، باستخدام البريد الإلكتروني في تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة؛ ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة، ليؤكد المتحدث الرسمي للوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

ولفت متحدث الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.

وتابع، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.