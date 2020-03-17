أخبار مصر | فى تاكسي.. صناديق انتخابات المحامين بالمنيا تصل مقر النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى تاكسي.. صناديق انتخابات المحامين بالمنيا تصل مقر النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل صناديق اقتراع انتخابات نقابة المحامين، إلى مقر النقابة فى سيارة "تاكسي"، قادمة من محافظة المنيا، وسط تجمع المحامين حول الصناديق.

وتسلمت اللجنة في الساعات الأولى لصباح اليوم صناديق كل من محافظتي بني سويف وشمال الجيزة، والإسكندرية وأسيوط.

وأقيمت الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

وكان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

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وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.

في سياق آخر، قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح بنقابة المحامين، إنه على مدار يوم أمس الاثنين، حدثت محاولات كثيرة من خلال تجمعات لأنصار النقيب المنتهية ولايته المرشح الخاسر في الانتخابات، سامح عاشور، لإفساد العملية الانتخابية والتأثير على أعمال اللجنة المشرفة من هيئة النيابة الإدارية.