أخبار مصر | خمسة قرارات عاجلة لـ'الوطنية للصحافة' في مواجهة 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خمسة قرارات عاجلة لـ'الوطنية للصحافة' في مواجهة 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحثت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، في اجتماعها المنعقد اليوم، خطة الصحف القومية لمواجهة اآثار انتشار وباء كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي والتي تشتمل ما يلي.

وقررت الهيئة إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين، و التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين، والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.

كما أعلنت الهيئة عن قرارها بتوحيد شعار "إحمي نفسك - إحمي بلدك" على كل صفحات الإصدارات الصحفية، وتكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، للقيام بجهود مشتركة في إطار رفع درجة الوعي لدى المواطنين، والتأكيد على الإجراءات الصحية الواجب اتباعها.