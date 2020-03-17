أخبار مصر | عاجل.. اعتماد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين STEM والمكفوفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اعتماد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين STEM والمكفوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) الدور الأول للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 5 يوليو ‏‏2020.

كما اعتمد الوزير أيضًا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 2 يوليو 2020.

وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تتابع عمليات تعقيم المدارس أولًا بأول مع المديريات.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن مكتب الوزير، طلب من المديريات تقريرا يوميا عن عمليات التعقيم في جميع مدارس المحافظة.

وناشد مكتب الوزير، مديري المديريات بمتابعة الأمر مع الصحة أولا بأول.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء: إننا نتابع تطورات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية على مستوى العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى وجود 3 مراحل لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، الأولى احترازية، لبحث الإجراءات الوقائية المختلفة، والثانية في حال ما إذا بدأت تظهر حالات وهي المرحلة الحالية، والثالثة وهو ما ندعو الله ألا تمر به مصر، وهو الوصول لتفشي الوباء.

وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق هذا الدليل، وأن قرار إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، هو إجراء وقائي واحترازي لمنع والحد من الاختلاط في هذه المنشآت المهمة جدًا، وأن التوجيه لأي أنشطة تعليمية، مشيرا إلى أن التوجيه يضم أي أماكن يحدث فيها أنشطة تعليمية.