أخبار مصر | خبير أقمار صناعية لـ"الخليج 365": مصر قادرة على تحقيق طفرة برعاية السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير أقمار صناعية لـ"الخليج 365": مصر قادرة على تحقيق طفرة برعاية السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العقيد دكتور أحمد فرج، الخبير في مجال التحكم والاختبارات الحرارية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، إن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال الفضاء خلال السنوات القليلة الماضية، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية، الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجال الفضاء، ووعيها بمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، فقد تم افتتاح خلال عام واحد فقط مدينة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء المصرية، وإطلاق قمرين صناعيين، هما قمر الاستشعار عن بعد Egypt - Sat A، وقمر الاتصالات "طيبة سات ١"، واستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، وغيرها من الفعاليات الخاصة بعلوم الفضاء. وأعرب فرج- خلال ندوة نظمتها "بوابة الخليج 365" تحت عنوان "نماذج مصرية رائدة"- عن فخره كونه واحدًا من أبناء المؤسسة العسكرية، فقد تخرج في الكلية الفنية العسكرية مهندسًا في "سلاح الطيران"، لكن كان لديه طموح في استكمال مسيرته العلمية الأكاديمية، لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة، وهو ما تمكن من تحقيقه خلال سنوات قليلة، فقد حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في وقت قياسي، على الرغم من صغر سنه، وهو ما مكنه من تولي وظائف قيادية خلال الفترات السابقة، فقد عمل مستشارًا لنائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري في وقت سابق.

وأشار فرج، إلى أنه حصل على العديد من الدورات والكورسات التدريبية في عدد من دول الخارج، فقد حصل على "دبلومة في القيادة" بتعاون مشترك بين "وزارة التخطيط" و"الجامعة الأمريكية" و"جامعه كينجز كوليدج" بلندن، ضمن عدد محدود من المرشحين من وزارات الحكومة. كما حصل على دورات متخصصة وخبرات في مجال الأقمار الصناعية في كل من روسيا وبيلاروسيا، إذ يعد واحدًا من ضمن عدد محدود جدا في مصر في هذا المجال، والأوحد في تخصصه الذي تلقى تدريبه بشكل عملي في روسيا.

وأضاف الخبير بوكالة الفضاء المصرية، أن مصر لها فضل عظيم على أبنائها، ولا بد من رد بعض هذا الجميل لها بخبراته وعمله في الفترة المقبلة، وهو ما يسعى لتحقيقه، سواء على المستوى الوظيفي، أو حتى من خلال العمل المجتمعي. وأوضح فرج، خلال الندوة، أن الأقمار الصناعية أصبحت ذات أهمية كبيرة في مجالات التنمية المختلفة، فيمكن للأقمار اكتشاف الآبار والمياه والبترول والمعادن والعديد من الثروات الطبيعية، كما أنها تساعد في تأمين الحدود وحماية مقدرات الدولة، ومنع التسلل والهجرات غير الشرعية، مضيفا أن الأقمار الصناعية لها دور مهم وبارز في التنبؤ بالكوارث الطبيعية وحالات الطقس، ما يساعد في حماية أرواح المواطنين.

واستطرد الخبير في مجال التحكم والاختبارات الحرارية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، ردًا على سؤال حول أنواع الأقمار الصناعية قائلا: بعضنا يعرف أن الأقمار الصناعية لها فوائد ووظائف مختلفة، مثل الاتصالات، التنبؤات الجوية، الاستشعار من بُعد، الملاحة والبحث العلمي، لكن ينبغي لمن يهتم بذلك أن يعرف أيضًا أن الأقمار منها نوعان بشكل أساسي، أقمار كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة، وكل قمر صناعي له نوعان من التجهيزات، أو يمكن القول إن كل قمر يتكون من جزأين، الأول "وظيفي" وهو الحمل المفيد، والثاني يسمى "الجزء الحاضن" أو الباص. Advertisements وتابع الجزء الحاضن هو هيكل القمر الذي يحمل على متنه كل الأجهزة والمعدات الخاصة بجميع أنظمة القمر وكذلك الخلايا الشمسية، وتنحصر مهمته في كونه مسئولًا عن توفير الطاقة، الحماية، والدفع والتوجيه للجزء الوظيفي. أما الجزء الوظيفي، فإنه يقوم بالأعمال المنتظر القيام بها، التي تمت برمجة أجهزة القمر بها، وبالطبع تختلف هذه التجهيزات حسب نوع القمر.

واستكمل: ينبغي لنا أن نعرف أنواع الأقمار الصناعية، حسب المهام والأغراض المصنعة لها. فمنها الفلكية: التي تستخدم في رصد الكواكب والمجرات والأجسام الفضائية، ومنها البحث العلمي وهى مصممة بشكل خاص لنقل الحياة إلى الفضاء، ومنها كذلك الاتصالات وهي النوع الأكثر شيوعا، وتنحصر مهمتها في نقل وتضخيم إشارات الاتصالات "راديو" من خلال أجهزة إرسال واستقبال، وتستخدم كذلك في التطبيقات الإذاعية والتليفزيونية، وتوسيع نطاق شبكة الانترنت والاتصالات في المناطق النائية. وأكد أن أقمار رصد الأرض تستخدم في توفير البيانات في مختلف التطبيقات التي تشمل: التخطيط الحضري والعمراني، البيئة، الزراعة، الموارد المائية، التنقيب عن المعادن، والغابات، وإدارة الكوارث، وغيرها. وأضاف: ومنها الملاحية، وهي أقمار صناعية مصممة للمساعدة في أغراض الملاحة برًا وبحرًا إضافة إلى الملاحة الجوية ومنها أقمار التنبؤات الجوية "الطقس" وتعمل لرصد الأحوال الجوية والتنبؤ بالطقس والكوارث. وعن أهم المناصب التي تولاها فرج، قال: "شرفت أن أتولي بالمشاركة مع زملائي ملفًا مهمًا من ملفات الإصلاح الإداري، التي كانت تتولاها وزارة التخطيط وأسند مؤخرًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال التعديل الوزاري الأخير، وهو ملف استرداد أراضي الدولة، والذي أعاد للدولة الكثير من الأموال المهدرة، وقد أسهمت الأقمار الصناعية في ذلك بدور بارز، وهو تحديد الأراضي التي جار عليها مواطنون بغير وجه حق، وتم التفاوض معهم إما بالتسوية وإما بالإخلاء بالقوة الجبرية والقانونية.

وأشار الخبير في مجال التحكم والاختبارات الحرارية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، إلى أن القيادة السياسية تحرص على فتح الباب أمام الأجيال الجديدة لدراسة شتى العلوم الحديثة والتكنولوجيات المختلفة ومن بينها مجال الفضاء، وذلك عبر افتتاح جامعات وكليات جديدة متخصصة، فهناك كلية فتحت أبوابها بالفعل، وهى "كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" في جامعة بني سويف، التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهناك كليات وأكاديميات أخرى ستفتح أبوابها قريبًا في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية. وأوضح أن تلك الخطوة ستكون بابا أمام الشباب الراغبين في دخول مجال الفضاء من أوسع أبوابه، بعد أن فتحت مصر أبوابها على مصراعيها أسوة بدول العالم المتقدمة في هذا المجال، من أجل تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الاعتماد على الخبراء والعلماء فى ذلك المجال الدقيق. وفي نهاية الندوة، تسلم العقيد دكتور أحمد فرج، درع "بوابة الخليج 365" تكريمًا له، كونه أحد النماذج المصرية المشرفة المتخصصة في الأقمار الصناعية، خصوصًا أنه أحد الشباب في مجال الفضاء.

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