أخبار مصر | رفض إجراءات كورونا.. وزير العدل ينهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض إجراءات كورونا.. وزير العدل ينهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهى وزير العدل المستشار عمر مروان، ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، لمخالفته تعليمات الوزارة بإتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا.
ووجه الوزير وفقا لبيان صحفى، اليوم الثلاثاء، بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها، وفي ذات الإطار تم صباح اليوم تعقيم مبني ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك .
وتنوه وزارة العدل أن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها في هذا الشأن، هو أمر حيوي وعل الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفياً .
ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.
ولفت متحدث وزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.
وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا على نطاق المحافظات.