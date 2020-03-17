أخبار مصر | رفض إجراءات كورونا.. وزير العدل ينهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم

أنهى وزير العدل المستشار عمر مروان، ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، لمخالفته تعليمات الوزارة بإتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا.

ووجه الوزير وفقا لبيان صحفى، اليوم الثلاثاء، بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها، وفي ذات الإطار تم صباح اليوم تعقيم مبني ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك .

وتنوه وزارة العدل أن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها في هذا الشأن، هو أمر حيوي وعل الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفياً .

ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

ولفت متحدث وزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.

وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.