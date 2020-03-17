أخبار مصر | حقيقة وقف طباعة الصحف في مصر بسبب 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة وقف طباعة الصحف في مصر بسبب 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، وجود أي نية لوقف طباعة الصحف الورقية في مصر مؤقتًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، وذلك أسوة بدولة الأردن.

وقال في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن خسائر انتشار الفيروس على الصحف القومية في مصر كبير؛ فخسرت مؤسسة الأهرام نحو 10 مليون جنيه بسبب إلغاء "معرض جدة"، بالإضافة إلى خسارة خمسة مليون جنيه بسبب إلغاء مؤتمر "سيتي سكيب" و"لو مارشيه"، الذين تنظمهم المؤسسة.

وأضاف "سلامة" أن المؤسسات الصحفية القومية لديها أزمة بسبب عدد العمالة الكبير، مما يجعل خسائر تلك المؤسسات كبيرة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للصحافة ستعمل على مخاطبة الجهات المعنية لتحديد حجم الضرر الواقع على الصحف والمؤسسات اقتصاديًا.

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وأكد "سلامة" أن الهيئة الوطنية للصحافة تبحث اليوم، خطة التوعية التي ستلزم بها المؤسسات الصحفية القومية المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك على هامش اجتماع للهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر؛ لمناقشة الأزمة الراهنة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسُبل مواجهتها، والتغطية الإعلامية.

يأتي ذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وبعض رؤساء التحرير؛ برئاسة كرم جبر.