أخبار مصر | الأم المثالية الأولى على محافظة الجيزة: "بشكر أهلي.. وقفوا جنبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأم المثالية الأولى على محافظة الجيزة: "بشكر أهلي.. وقفوا جنبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت سهام توفيق عبدالحافظ علي، الأم المثالية الأولى على محافظة الجيزة، عن سعادتها حول فوزها بلقب الأم المثالية، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم بفوزها غير صباح اليوم بعد اتصال أحد المسئولين من وزارة التضامن الاجتماعي وتأكيد حضورها.

وأكدت الأم المثالية، على أن ابنها هو من قام بالتقديم لها بالمسابقة: "ابني صحفي قدم لي في المسابقة دون علمي مشيدة بالكلام الذي كتبه للتقديم، قد إيه كلامه حلو وعبر عن قصتي".

وأشارت، إلى أنها في عمر الـ28 توفي زوجها في حادث سير وترك لها مسئولية طفلين، "لما مات مكنتش عارفه أعمل إيه رجعت لأهلي في البلد ورغم كل اللي في سني كان بيتجوزوا بعد موت أزواجهم وقفوا جنبي وخلوني عشت على عيالي".

وأضافت الأم، أن منذ وفاة زوجها من 33 عاما قمت بتربية أبنائي تربيه حسنة على القيم والأخلاق، "أنا كنت جازمة مع عيالي عشان يطلعوا حاجه ويبقوا في ضهري، ابني الكبير دكتور تخديري والصغير صحفي".

وفي ختام حديثها "أنا بشكر أهلي إنهم وقفوا جنبي وفي ضهري وخلوني أعلم عيالي وأكبرهم".

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جدير بالذكر أنه عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت القباج أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثاني ماجدة ثابت محمد هريدي من محافظة الإسكندرية وتأتي زينب محمد عبد الحميد فايزي في المركز الثالث من محافظة بني سويف.

وكشفت الوزيرة، عن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وأن صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة فازت كأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا فازت أمينة محمد فتحي من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.

وصرحت القباج، بأن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 32 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

وقدمت التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.