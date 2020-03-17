أخبار مصر | شاهد.. تعقيم السكة الحديد والمترو والأتوبيسات لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تعقيم السكة الحديد والمترو والأتوبيسات لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب الوزير، وفقا لبيان صحفى اليوم الثلاثاء، الهيئات ورؤسائها باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة حيث واصلت كافة القطاعات والهيئات التابعة جهودها في أعمال التعقيم والتطهير.

أولا- السكة الحديد:

استمرت هيئة السكك الحديدية في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة والتطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

ثانيا- مترو الأنفاق:

كما واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

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ثالثا- الموانئ البحرية:

حيث أكدت الوزارة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

رابعا- أتوبيسات السوبر جيت:

كما واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت جهودها لتطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات وارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجماهير ارتداء الكمامات وتطهير شابياك التذاكر وأماكن الانتظار وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.

في سياق آخر، قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام: إنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم، سيتم وضعها في المحطات النهائية، وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به.

وأضاف أنه تم شراء 50 بدلة وقاية و50 قناعا واقيا، سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، استكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قررها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لتنفيذ توجيهات الحكومة بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.