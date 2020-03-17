أخبار مصر | "الوفد": تعليق الطيران وخفض الموظفين هدفه الحفاظ على حياة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": تعليق الطيران وخفض الموظفين هدفه الحفاظ على حياة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن قرارات الحكومة التي أعلنت عنها أمس الاثنين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد هدفها الرئيسي الحفاظ على حياة المواطنين.

وأكد الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق الطيران في كافة المطارات المصرية، وخفض أعداد العاملين بمؤسسات الدولة، من أهم طرق الوقاية ضد فيروس كورونا، خاصة رحلات الطيران والتي تمر ببلاد كثيرة ربما تحمل خطوة جريئة واستباقية طبقا لمقتضيات الوضع الوقائي من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه داخل مصر.

وأشاد المهندس حازم الجندي، بكافة الجهود التي تبذل من كافة لجان الطوارئ الطبية التي شكلها المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد للتعامل مع الأزمة وأهمها حملة ( إغاثة ) لدعم وتوعية الشعب المصري في كافة محافظات الجمهورية، وذكر أن هذا الدور واجب وطني لبيت الأمة، يتكامل مع كافة جهود الدولة ومؤسساتها من أجل المواطن المصري.

وطالب المهندس حازم الجندي، باستغلال فترة وقف رحلات الطيران في تعقيم وتطهير كافة الفنادق والمنشآت السياحية.

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وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتعامل مع الأزمة على مستوى مناسبة وعدم التعامل معها باستخفاف أواستهانة، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الطبية الرسمية للدولة من أجل تجاوز الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تقرر تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

وقال رئيس الوزراء: إن الدولة ستخفض عدد العاملين في أجهزتها والمصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين.

وأكد مصطفى مدبولى أن السلع الاستراتيجية تكفي لشهور، داعيا المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء، وعدم الاستهتار والاستخفاف، واتباع لإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط.

وقال رئيس الوزراء إن هذه الإجراءات احترازية لتجنب المشاكل الكبيرة التي وقعت في دول أخرى، مضيفا "هذه القرارات لها تبعات وخسائر اقتصادية تتحملها الدولة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين".