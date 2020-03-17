أخبار مصر | القومي للإعاقة يطلق حملة توعوية للوقاية من كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة يطلق حملة توعوية للوقاية من كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حملة توعوية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار سعي المجلس لنشر الوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وتهدف الحملة وفقا لبيان صحفى اليوم الثلاثاء، إلى تسهيل وصول المعلومات والإجراءات الإرشادية الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة ربوع الجمهورية.

وتضمنت الحملة مجموعة فيديوهات باللغة العربية مترجمة إلى لغة الإشارة، تستعرض أعراض فيروس كورونا وكيفية الحماية منه وطرق التعامل مع حالة الاشتباه في الإصابة، وقام المجلس بنشر هذه الفيديوهات من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" https:www.facebook.comNCPDEGYPT.

كما قام المجلس بنشر ملصقات التوعية باللغة العربية ولغة الإشارة في بعض المصالح الحكومية بالقاهرة الكبرى ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

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و قام المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل مقره الرئيسي، حيث تم تطهير المقر بالكامل وتعقيمه وتعليق الملصقات الإرشادية ونشر فيديوهات توضيحية عبر شاشاته المنتشرة في إدارة خدمة المواطنين لتوعية العاملين بالمجلس والمترددين عليه من المواطنين بطرق الوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة، ليؤكد المتحدث الرسمي للوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

ولفت متحدث الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.

وتابع، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.