أخبار مصر | أم مثالية: "بنتي بطلة العالم في السباحة".. وشكرا للسيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أم مثالية: "بنتي بطلة العالم في السباحة".. وشكرا للسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت صفاء مصطفى عبدالجواد، الأم المثالية الأولى على الجمهورية، عن سعادتها لاختيارها كأحد الأمهات المثاليات نظرا لأنها أم لابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلي أن زوجها هو من قدم لها دون معرفتها.

وعن ابنتها قالت: "أنا بنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة وأخذت بطولة العالم في السباحة حاصدة على 184 ميدالية، وأن ابنها الآخر خريج إعلام إنجليزي ولديه ماجستير في التسويق".

وأكدت الأم المثالية على أنها لم تتوقع الحصول على المركز الأول للأمهات المثاليات، وأن سبب وصولها لهذه القامة هو زوجها وابنها وابنتها".

وفي ختام حديثها وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "هو دائما شايفنا وبيأكد على دور المرأة وبيدعمنا ودا بيفرق معانا دايما".

Advertisements

وعقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، بمقر الوزارة بالعجوزة.

وأعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وعددهم 32 على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الإشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وأنطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

وشروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها: عطاء الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، الحرص على القيام بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها.

بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصًا على توفير جو الأسرى للأبناء، على أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020.

وتضمنت الشروط: ألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.