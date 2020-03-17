شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع لإنتاج «كمامات» غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين الباجور بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالباجور قسم الشؤون الصيدلية من ضبط مصنع للملابس الجاهزة بقرية كفر الباجور يقوم بإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير آمنة للإستخدام الآدمي ومعبأة داخل أكياس بلاستيكية بيضاء كبيرة غير مدون عليها أي بيانات تدل على أنها من جهة مرخصة.وقد تم عمل محضر إثبات حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .لغلق المصنع والتحفظ على كميات كبيرة من الكمامات الغير مطابقة تمهيدا لإعدامها.

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