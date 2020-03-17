الأوقاف تلغى إيفاد أئمتها لإحياء ليالى رمضان فى 60 دولة بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت وزارة الأوقاف، إيفاد أئمتها لـ 60 دولة لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك وأعلنت وقف الاختبارات للمرشحين بسبب عدوى فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة توقف فعاليات إيفاد الدعاة وفض التجمعات والتعامل عن بعد وتخفيف خطبة الجمعة زمنيا، وأى فعاليات حتى نهاية شهر رمضان المقبل.
من جانبها أكدت غرفة عمليات الأوقاف، لـ" الخليج 365" أن توقف حركة الطيران عالميا انعكس على العمل مع التشديدات لتوفير الحماية الصحية.
يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، و تأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.
وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.
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