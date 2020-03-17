شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تلغى إيفاد أئمتها لإحياء ليالى رمضان فى 60 دولة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت وزارة الأوقاف، إيفاد أئمتها لـ 60 دولة لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك وأعلنت وقف الاختبارات للمرشحين بسبب عدوى فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة توقف فعاليات إيفاد الدعاة وفض التجمعات والتعامل عن بعد وتخفيف خطبة الجمعة زمنيا، وأى فعاليات حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

من جانبها أكدت غرفة عمليات الأوقاف، لـ" الخليج 365" أن توقف حركة الطيران عالميا انعكس على العمل مع التشديدات لتوفير الحماية الصحية.

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