شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 8 مساجد ببنى سويف فى الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة القادم 20/ 3/ 2020م وهى: مسجد آل صفى الدين - اهناسيا الخضراء - مركز بني سويف، ومسجد أبو السعود - المسيد الأبيض - مركز اهناسيا، ومسجد الإيمان - منشية الأمراء - مركز اهناسيا ومسجد النور - بني ماضي - مركز ببا ومسجد الشيخ موسى - دلاص - مركز ناصر

كما تفتتح الاوقاف مسجد التقوى - بندر ببا، ومسجد الرحمن - منشية الأمراء - مركز اهناسيا، ومسجد الجمل - مناشي أبو صير - مركز الواسطي .

قالت وزارة الاوقاف، ياتى ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد ، وبمناسبة العيد القومي للمحافظة.

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يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، و تأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.

وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.