شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: تجهيز فرق تمريضية طائرة للتعامل السريع مع مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، ووكيل وزارة الصحة والسكان لشئون التمريض، أنه تم تجهيز الطواقم التمريضية على مستوى الجمهورية وتدريبها بشكل مكثف للتعامل مع حالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت نقيب التمريض، فى بيان، أًدرته النقابة اليوم، الثلاثاء،: وجهت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان منشورا عاما إلى جميع مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات بالتنبيه على التمريض ورئيساتهم بعدم غلق التليفون المحمول طوال الوقت.

وتابعت نقيب التمريض: وجهت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة المديريات بالمحافظات بعمل ما يسمى بالفريق الطائر بكل مديرية على أن يكون لديه معلومات كافية عن مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كرونا، والتعامل مع حالات العزل على أن لا يقل العدد عن 100 ممرض وممرضة وتجهيز كشف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ترسل للإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وادارة الطب العلاجى.

وأوصت الإدارة المركزية للتمريض بضرورة التدريب لجميع افراد هيئة التمريض على مستوى المستشفيات والوحدات عن كيفية الوقاية من مرض الكورونا مع إرسال تقرير يومى للإدارة المركزية للتمريض عن الإعداد التى تم تدريبها.

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وقالت نقيب التمريض أنه تم توزيع مواد توعية فى أماكن التجمعات للحد من انتشار كورونا ووجهت الشكر لجميع التمريض في جميع المنشأت الطبية خاصة مستشفيات العزل على تعاونهم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم بسبب كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت إن المستشفيات على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها ولم تتأثر بأي شيء، مؤكدة أن الأطقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال المرضى وتوفير الخدمة الطبية لهم خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن جميع الأدوية متوفرة ويوجد مخزون استراتيجي كبير في المستشفيات وخاصة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.