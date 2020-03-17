شكرا لقرائتكم خبر عن شركات سياحة الأقصر تبدأ حصر الوفود وترتيب إجراءات مغادرتهم قبل الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية فى الأقصر أن الشركات السياحية بدأت إجراءات مغادرة الوفود السياحية المتواجدة فى الأقصر وأسوان تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بوقف الطيران بداية من ظهر الخميس المقبل.

وأشار إلى أنه جارى التنسيق مع مصر للطيران وشركات الطيران المختلفة لتوفير رحلات مغادرة، موضحا أن هناك لجنة أزمة شكلتها مصر للطيران للتنسيق مع الشركات، وكل شركة تقوم بالإبلاغ عن الوفد السياحى وعدده والجنسيات لترتيب عملية المغادرة، منوها إلى أن هناك وفود فى الفنادق العائمة والبعض منهم لازال فى منتصف الرحلة بين الأقصر وأسوان.

كان حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات قد أكد على أن تلك الفترة مؤقته وستنتهى قريبا، وأى إجراءات يتم اتخاذها حاليا بوقف حركة الطيران والسياحة هى فى صالح الشعب المصرى حيث تعتبر أولوية. وتوقع الشاعر أن تستمر تلك الازمة لمدة أقصاها شهرا، وبعدها ستعود الأمور لطبيعتها، بل وستشهد السياحة المصرية إقبالا غير مسبوق فهى لها مميزات عدة أهمها جوها المعتدل، مشيرا إلى أنها فترة قصيرة ولا تدعوا إلى القلق.

ونوه الشاعر إلى أن غرفة الشركات السياحية ستبدأ التنسيق مع أعضائها فورا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، حيث سيبدأ حصر الافواج السياحية المتواجدة بمصر والأعداد بالكامل وتنسيق جدول لمغادرتهم تباعا على مدار الاسبوع وحتى الخميس المقبل بالتعاون مع منظمى الرحلات الأجانب، لافتا إلى أنه جارى ابلاغهم بعدم استقبال وفود جديدة خلال الفترة المحددة والتى ستنتهى فى 31 مارس الجارى.