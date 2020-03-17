شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات سمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، شاملة الاسم واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مرشح وفقا للكشف المرفق.



نص القرار

وضمت القائمة المبدئية للمرشحين بالدائرة، 5 مرشحين وذلك بعد غلق باب الترشح للانتخابات بالدائرة، وهم سامى سنوسى أحمد صميدة، رمز الحصان، حيد مصطفى على عامر رمز القلم، وحربى محمد ماضى أحمد رمز الأسد، وإبراهيم راشد إبراهيم محمد رمز المدفع، وعمانوئيل عاطف فوزى ميخائيل رمز التمساح.

نص القرار

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اصدرت القرار رقم 29 لسنة 2020، والذى تضمن تأجيل السير في باقى إجراءات العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز غرب سمالوط بالمنيا، والتي انتهت عند آخر إجراء تم في 16 مارس الجارى طبقا للجدول الزمنى والإجرائى المرفق بالقرار رقم 14 لسنة 2020 المشار إليه إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد وتماشيا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

نص القرار Advertisements

يذكر أن الانتخابات كانت ستجرى فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وفى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان فى الكبد توفى على إثره.