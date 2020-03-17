شكرا لقرائتكم خبر عن خلط الكحول بالكلور ينتج غازات سامة.. أبرز تحذيرات مركز سموم الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية المواطنين من تناول الكحوليات عن طريق الفم أو استخدامها بطريقة خاطئة .

وأكد المركز فى بيان له اليوم ضرورة المحافظة على مواد التطهير مثل الكلور والكحول فى أماكن بعيدة عن متناول الأطفال وفى حالة ملامسة مواد التطهير للعين يرجى غسلها بالماء الجارى لمدة 15 دقيقة .

كما طالب مركز السموم المواطنين بعدم خلط الكحول مع الكلور وذلك تجنبا لإطلاق غازات سامة تؤثر على الجهاد التنفسى وعدم خلط الكلور مع أى منظفات أخرى مثل الفلاش أو النشادر أو مياه النار.

كما طالب بعدم دفع الطفل للقىء عند التناول الخاطئ للكحول أو الكلور وسرعه التوجه إلى أقل مركز للسموم لتلقى العلاج.

وفى سياق آخر وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية، بالبدء الفورى فى شن حملات مكثفة على المراكز التعليمية وإغلاق محال الألعاب الإلكترونية " Play Station" بكافة أنحاء الإسكندرية.

يأتى هذا فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.

يذكر أن أكد مجلس جامعة الإسكندرية أن قرار تعليق الدراسة يعد قرارا صائبا ويأتى فى توقيت حساس لاسيما أن الطلاب في مصر يمثلون 25٪ من المجتمع المصري، ويشكلون أكبر تجمعات يوميا، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي بتعليق الدراسة الهدف منه هو الحفاظ على الطلاب والمجتمع صحياً وفي نفس الوقت بما يسمح بعدم تأثر العملية التعليمية، والاستمرار فى تقديم نفس المحتوى الدراسي.

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وأكد المجلس أن قرار تعطيل الدراسة شمل عدم السماح لأقامة اى تجمعات تحت اى مسمى، مؤكدآ ان تعليق الدراسة لا يعنى توقفها .

كما أكد على تعليق كافة الأنشطة الرياضية والطلابية و المؤتمرات لمدة أسبوعين وتشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية لمجتمع جامعة الاسكندرية منذ شهر يناير الماضى فى اعقاب تفشى المرض فى الصين وقد وضعت اللجنة بروتوكولات لتتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، لافتاً أنه تم إجراء أول تجربة للتعلم عن بعد مع الطلاب الصينيين وإجراء الامتحانات لهم حتى تم انتهاء فترة الحجر الصحى لهم لمدة اسبوعين.

كما طالب المجلس كافة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، بضرورة التأكد من كفاءة البنيه التحتية الإلكترونية وال Technical support لتحويل التعليم النمطى للتعليم واللانمطى للتحول الرقمى والالكترونى للعملية التعليمية بجامعة الإسكندرية، مشيرا انه لم يعد لدينا رفاهية الوقت كما كان من قبل وان الظروف الان فرصة لحل المشكلة .

كما أكد أنه سيتم مناقشة كافة الرسائل العلمية المحدد ميعادها سلفا مع الاخذ في الاعتبار تقليل اعداد الحضور ومنع المظاهر الاحتفالية وما يقدم من حلويات وما شابه.

ووجه وكلاء الكليات بمتابعة الخطة الزمنية، لإستكمال جاهزية كل المقررات إلكترونيا.

كما أعلن عن تشكيل لجنة متابعة بكل كلية تعمل على المراقبة، ومتابعة التقارير على مدار اليوم، وترفع تقريرها للجنة المشكلة بالجامعة يوميا .

وأكد المجلس على ضرورة منع أي مبادرة فردية خلال تلك الفترة الحرجة حيث ان الحلول تقدم مؤسسية وحتى لا تستغل هذه الفترة على حساب الشباب.

وأضاف "جابر" أن جامعة الإسكندرية لديها خطة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، فى حال مد تعليق الدراسة.