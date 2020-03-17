شكرا لقرائتكم خبر عن عمة الضحية الثانية لـ«كورونا» تكشف تفاصيل الجنازة: «صلّينا عليه داخل الإسعاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيام عامر، عمة الضحية الثانية لفيروس «كورونا» بالدقهلية، إنه «عقب وفاة ابن شقيقى أحمد على عبدالعزيز عامر، 50 سنة، موظف بالضرائب العامة بالفيرس أخذنا الاحتياطات اللازمة للدفن، ورفضنا عمل عزاء له نظرًا لظروف البلاد وخوفًا على الناس«.

وأضافت البرلمانية السابقة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه «كنا 10 أفراد فقط من أولادي وأولاد أخوته، ووصلت سيارة إسعاف وبها الجثة، ووضعناها على القبلة وهو داخل سيارة الإسعاف وتقدم شقيقة»محمد«وصلّ بنا صلاة الجنازة عليه، وتولي مسعف حضر معه نقله إلى القبر بحضور 2 آخرين من أبناء القرية، وارتدوا بدل خاصة من الجلد قبل نقله داخل القبر، وبعدها أخذت البدل وحرقتها».

وتابعت: «أنا رفضت حضور أي من أهالي القرية الجنازة وطالبتهم جميعًا بالتزام بيوتهم حتى لا يتعرض أحد لأي مخاطر، وللالتزام بتعليمات الدولة بعدم الاختلاط في تلك الظروف«، مشيرة إلى أن «ابن شقيقي كان في عمله بمأمورية ضرائب المبيعات ببلقاس ووسط زملائه، الأحد الماضي، وبدأ يظهر عليه الأعراض يوم الأربعاء، وأُبلغنا يوم الجمعة بأن نتيجة التحاليل إيجابية إلى أن أعلنت مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وفاته الساعة الخامسة من صباح الإثنين، ووصلت لنا الجثة في الساعة الثانية من صباح الثلاثاء».

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وأكدت «عامر» أن نجل شقيقها المتوفى لم يخالط أحد الفترة الماضية، ولا يجد له أي علاقة لا صلة قرابة ولا معرفة بالسيدة التي توفيت بفيروس كورونا في قرية «السماحية الكبرى» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية كورونا الأولى»، وأن نجله يدرس حاليا الطب في أوكرانيا، وكان في زيارة إلى مصر منذ 3 أشهر، وعاد بعدها إلى دراسته، وليس له شأن بالإصابة«.

وأوضحت عمة الضحية الثانية لفيروس «كورونا» المستجد» أن «الصحة أعلنت إصابة كل من زوجة المتوفي واثنين من أبنائه بالإضافة إلى زوج أخته، ونتمنى لهم السلامة جميعًا»، داعية أهالي بلقاس إلى أداء «صلاة الغائب» على روح نجل شقيقها.

وقالت البرلمانية السابقة عن دائرة بلقاس في بيان، الثلاثاء، إنه «نظرًا لظروف وفاة ابن شقيقى وكذلك الظروف الموجودة في البلد بسبب فيروس الكورونا قررنا عدم إقامة عزاء ولا أي تجمعات لتلقى العزاء خوفا على أبناء قريتنا والقرى المجاورة، ولن نتلق عزاء في المتوفى وتكفى الاتصالات ممن يرغب خوفًا على بلدنا من تفسى هذا الوباء«.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت وفاة أول حالة مصرية بفيروس كورنا «كوفيد- 19» في 12 مارس لسيدة تدعي عطيات محمد إبراهيم، 60 سنة من قرية «السماحية الكبرى» مركز بلقاس، وتم دفنها في قريتها وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، ثم أعلنت وفاة ثان ضحية في نفس المركز، أمس، بأعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد.