شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لضبط «الشيشة» من المقاهي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور برئاسة السعيد رخا رئيس الحي من ضبط كميات كبيرة من معدات الشيشة وذلك من المقاهي والكافتيريات العامة. تأتي الحملة بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجه خطر انتشار فيروس كورونا بمنع تدخين الشيشة بالمقاهي والكافيتريات. و تم المرور على عدد من المقاهي ومصادرة الشيشة التي تقدمها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. حملات مكثفة لضبط «الشيشة» من المقاهي ببورسعيد

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