شكرا لقرائتكم خبر عن أمن ديوان محافظة بورسعيد يرتدي الكمامة والجوانتي احترازيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، بتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية ضمن خطة المحافظة لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، حيث قامت إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بارتداء الكمامات والجوانتي، وذلك نظرا لتعاملهم المباشر مع العديد من المواطنين، وحفاظا على الصحة العامة والسلامة للمواطنين والعاملين بالديوان العام .

وفي هذا السياق، تناشد محافظة بورسعيد المواطنين باللالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار العدوى ومواجهة الفيروس المستجد، واتباع العادات الصحية السليمة والحفاظ على مستوى النظاقة الشخصية والعامة والتعقيم المستمر ومنع الاختلاط أو التجمعات، حفاظا على صحة المواطنين .