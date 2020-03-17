شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: نصف مليار جنيه خسائر «الكهرباء» و«النقل» جراء موجة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، و رئيس «الرقابة الإدارية».

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وأضاف راضي ان الرئيس وجه باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الدولة في التعامل مع السيول، كما أمر بالإصلاح الفوري لكل الأضرار الناتجة عن السيول في كل المحافظات.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن خسائر قطاع الكهرباء بلغت نحو ٤٠٠ مليون جنيه، والنقل والطرق نحو ١٠٠ مليون جنيه، فضلا عن تكلفة مقدراها ٦٥٠ مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.