شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر تعليق عروض السينما والمسارح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قراراً بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر.
واوضح رئيس الوزراء أن ذلك يأتي كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لڨيروس «كورونا» المستجد.
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