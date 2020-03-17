شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة بالمحافظات لمواجهة «كورونا».. والبابا تواضروس يُعلق العظات الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير المباني الحكومية وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي.

في الإسكندرية، قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية تعليق العظات الأسبوعية المقرر انعقادها الأربعاء من كل اسبوع حتى عيد القيامة المجيد، وسيتم إلقاء العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بدون حضور مصلين وحتى 8 إبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم غلق وتشميع نحو 300 مركز مخصص للدروس الخصوصية.

وفي البحيرة، أعلن الدكتور محمد شعلان، مدير مديرية الأوقاف، حملة مكبرة لنظافة وتطهير وتعقيم المساجد من الداخل والخارج، بمدن وقرى المحافظة.

وفي الدقهلية، تمكنت حملة مكبرة لشرطة المرافق من ضبط مخابئ سرية للشيشة وسناتر الدروس الخصوصية في نطاق حى غرب المنصورة وتم إغلاق 24 سنتر ومركز دروس خصوصية، تبين أن عددًا منها مغلق من الخارج بينما مازالت تعمل في الخفاء وبها عدد من الطلاب والمدرسين بالداخل وكذلك بعض المقاهي تخبئ الشيشة في مبنى مجاور تحت الإنشاء أو في البيوت المجاورة لها للسحب منها حسب الطلب.

وفي السويس، شن رؤساء الأحياء حملات ليلية على المقاهي والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، وشدد وليد شوقي رئيس حي عتاقة على غلق وتشميع أي منشأة تقدم الشيشة للرواد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي الغربية، تمكّنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى من إغلاق 127 مركزا للدروس الخصوصية، وتم البدء في تنفيذ خطة تطهير مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، وقام فنيو مديرية الزراعة برش مباني جامعة طنطا ضد فيروس كورونا.

وفي القليوبية، قررت إدارة جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، بث المقررات الدراسية إلكترونيًا لطلاب الجامعة

وصادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية خلال حملات مستمرة لرفع الإشغالات من المقاهي والمحلات بالمدينة ومصادرة الشيشة كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور على 26 مقهى، وتمت مصادرة 1318 شيشة موجودة بهذه المقاهى.

قال اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس المدينة، إنه تم غلق وتشميع 8 مقاهي لعدم وجود تراخيص بها، مشيرًا إلى استمرار الحملات على القرى التابعة للمركز والمدينة.

وفي المنيا، قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، كما قرر حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات، وأعلنت الوحدة المحلية لقرية القيس التابعة لمركز بني مزار أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل مديرية صحة لتطهير وتعقيم جميع المنازل والمناطق المحيطة بها والمشتبه وجود حالات إصابة بالفيروس بها.

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وأعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، بث المقررات النظرية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على الإنترنت.

وفي بني سويف، بدأ عدد من مدارس المحافظة بثا مباشرا للحصص على «فيس بوك».

وفي الأقصر، تم إغلاق 29 مركزا للدروس الخصوصية، كما تم أيضا إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وقامت فرق الرش والتطهير بمديرية الصحة بتطهير وتعقيم عدد من المباني الرئيسية والوحدات المحلية والمباني الحكومية.

وفي أسيوط، قرر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قصر ساعات الزيارة داخل مستشفيات أسيوط الجامعية من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة السادسة مساءً وكذلك خفض عدد ساعات العمل للإداريين بمقدار ساعتين يوميًا.

وفي شمال سيناء، أكد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على منع تقديم الشيشة في مختلف المقاهي والكافتيريات على مستوى المحافظة، وشدد على إغلاق سناتر الدروس الخصوصية وتطهير المنشآت والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس.

وفي الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على تكثيف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وإطلاق حملات التوعية والتثقيف الصحي بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوعية المواطنين بفيروس كورونا.

وفي سوهاج، أصدر المحافظ اللواء طارق الفقي قرارًا بحظر الشيشة بالمقاهي العامة والكافيهات بنطاق المحافظة، وتابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، سير العمل بمركز إشغال الطالبات بالجامعة لتصنيع كمامات وتوفيرها لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة.

وفي كفرالشيخ، تم غلق وتشميع 109 مراكز للدروس الخصوصية، وأصدر المحافظ اللواء جمال نور الدين، قرارًا بتعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.

وفي الوادي الجديد، قال محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، انه تم البدء في تطهير المواقع الثقافية التابعة للإقليم.

وفي أسوان، خلت المقاهي من الرواد بعد منع تقديم الشيشة، وبدأ عدد من أصحاب المقاهي في استبدال الأكواب الزجاجية بذات الاستخدام الشخصي لمرة واحدة.

وفي بورسعيد، تم إلزام أفراد إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بارتداء الكمامات وقفازات الأيدي حفاظًا على الصحة العامة ولمنع انتشار العدوى.

وفي الفيوم، قررالمحافظ الدكتور أحمد الأنصاري إلغاء الأسواق الأسبوعية بمراكز المدن والوحدات المحلية بشكل نهائي وحظر تدخين الشيشة في كل المقاهي.