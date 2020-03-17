محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفي بنها الجامعي. Advertisements جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام أبوالعينين أستاذ القلب ونائب رئيس الجامعة السابق والدكتور طارق عيسوي مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة والدكتور عمرو الدخاخني مدير الشؤون العلاجية للمستشفيات والدكتور خالد الرباط رئيس قسم القلب. واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب حول الأجهزة الجديدة بوحدة القسطرة وما تقدمه من خدمات لمرضى القلب والمترددين على المستشفيات الجامعية. من جانبه قال الدكتور طارق عيسوي أن وحدة قسطرة القلب الجديدة تبرع من إحدى من مؤسسات المجتمع المدني وسوف تساعد في تقديم الخدمة الطبية للمرضى في أقسام جراحة الأوعية والصدر وضغط الدم الشرياني الرئوي وقسم النفيسة والعصبية فضلا عن المساهمة في تقليل قوائم الإنتظار لمرضى قسم القلب بالمستشفيات الجامعية. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى

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