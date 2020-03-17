شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل العام» تتخذ إجراءات عديدة للوقاية من «كورونا».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء 50 بدلة وقاية و50 قناعًا واقيًا سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة.

يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي قررها خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتنفيذ توجيهات الحكومة بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف رئيس الهيئة أنه تم توفير 25 جهازا لكشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل، مشيرًا إلى أن السائق أو المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة اذا ثبت إيجابيته للمرض.

وأشار على إلى أنه تم توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات وكذا في المحطات النهائية فور وصول الأتوبيس ونزول الركاب ولن يتم صعود الركاب للأتوبيس إلا بعد تعقيمه، بالاضافة إلى أنه تم لصق إعلان للوقاية من فيروس كورونا على الزجاج خلف السائق لتوعية الركاب بطرق العدوى والوقاية من الفيروس.

وذكر رئيس الهيئة أنه تم زيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب، كما تم شراء أجهزة رش لتعقيم مستشفى الهيئة يوميًا وأجهزة قياس الحرارة عن بعد، لافتًا إلى أن أي عامل يتردد على المستشفى أو طبيب أو ممرض يظهر عليه ارتفاع درجة الحرارة يتم عزله فورًا واتخاذ الاجراءات اللازمة حيث تم توفير مكان للعزل بالمستشفى.