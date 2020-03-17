شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تأجيل إجراءات الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية بوحدات المرور والملصق الإلكتروني لمدة شهر.

وجاء في بيانها: «تقرر إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة (ذات الأرقام فقط) باللوحات المعدنية المطورة «ذات الأرقام والحروف»، وكذا إرجاء تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات، لمدة شهر، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 الجاري».

Advertisements

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار تخفيف الكثافات المترددة على وحدات المرور على مستوى الجمهورية.