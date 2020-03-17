شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح والهيئات الحكومية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز مكافحة القوارض والحشرات ببورسعيد، برئاسة مهندس أسامة رخا، حملة مكثفة لتعقيم وتطهير عدد من دور العبادة والمنشآت التعليمية والمراكز الطبية والمصالح والهيئات الحكومية، ضمن خطة المحافظة وتعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بتعقيم وتطهير كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدارس والمنشآت الدينية كإجراء احترازي وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية في كل المؤسسات والمصالح، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة لمواجهة الفيروس المستجد، مشددًا على ضرورة بذل مضاعفة المجهودات خلال تلك الفترة والالتزام بالتعليمات التي تقرها الجهات المعنية، حفاظًا على الوطن والمواطنين من أي سوء، هذا بالإضافة إلى متابعته المستمرة أولًا بأول لكل الإجراءات الاحترازية التي تتم بالمنشآت والمصالح العامة والخاصة، والتأكد من مدى تنفيذها بالشكل الأمثل.

تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية في بورسعيد

تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية في بورسعيد