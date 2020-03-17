شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة سوق الثلاثاء وموقف صفط اللبن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال إزالة سوق الثلاثاء بحي جنوب الجيزة، والذى يعد أحد أكبر الأسواق الأسبوعية، التي تقام بالأحياء والمراكز، حيث تم رفع كل الإشغالات والمخالفات وإزالة السوق بالكامل.

وفي نفس الإطار، قاد حملة مكبرة بحي بولاق الدكرور، تم خلالها إخلاء موقف أتوبيسات النقل الجماعي الكائن أسفل كوبري صفط اللبن من تعدي بعض المواطنين عليه، وقيامهم بإشغال الموقف بركن سيارتهم الخاصة دون وجه حق.

وتابع المحافظ ميدانيًا مجهودات رفع كل الإشغالات والتعديات الموجودة بالموقف على أرض الواقع، وتمكين سائقي أتوبيسات النقل الجماعي من الانتظار به لخدمة المواطنين، مشددًا على رئيس جهاز السيرفيس بتذليل كافة المعوقات الموجودة، لضمان استمرار الخدمة للتيسير على المواطنين.

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وأشار إلى أنه تم تدعيم الموقف بعدد ١٤ أتوبيسًا، التي تقوم بالتيسير على المواطنين في التنقل بكل سهولة داخل مدن وأحياء محافظات القاهرة الكبرى.

وشدد المحافظ على رئيس جهاز السرفيس بالتنبيه على سائقي السرفيس بالالتزام بالمواقف المخصصة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين منهم، موجهًا بالتنبيه على أصحاب قطع الأراضي الفضاء باستغلالها كساحات انتظار لمنع إلقاء مخلفات القمامة بها، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع الحجز الإداري عليها واستغلالها بمعرفة الحي.

كما وجه رئيس حي العجوزة بتجهيز قطعة أرض لنقل سيارات السرفيس الكائنة بجوار سلم مشاه أرض اللواء، لما تمثله من مظهر غير حضاري، إضافة إلى تأثيره على الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه المحافظ بمتابعة حالة النظافة بالطريق الأبيض والمنطقة الواقعة يمين المحور والتعاقد مع شركات للجمع السكني للنهوض بمستوى النظافة وتكليف إحدى الشركات الرائدة في مجال أعمال تطوير الميادين لتقديم دراسة وافية لتطوير نفق الجلاء ليظهر بشكل حضاري.

حملة لإزالة إشغالات موقف النقل الجماعي بصفط اللبن بالجيزة

حملة لإزالة إشغالات موقف النقل الجماعي بصفط اللبن بالجيزة

حملة لإزالة إشغالات موقف النقل الجماعي بصفط اللبن بالجيزة