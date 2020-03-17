شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يُنهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم: لم ينفذ إجراءات الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، إنهاء ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة بشأن تنفيذ تعليمات الوزير باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بجميع المحاكم والمصالح التابعة للوزارة، وتبين من المتابعة عدم تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق محكمة شبين الكوم الابتدائية.

Advertisements

ووجه وزير العدل بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها.

وفي السياق ذاته، تم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، أمس، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة، ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.

وتنوه وزارة العدل بأن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها في هذا الشأن، هو أمر حيوي وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفيًا.