شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات المحامين»: إعلان النتيجة فور استلام الأحراز من كل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، الثلاثاء، استقبال أحراز فرز الأصوات من اللجان العامة على مستوى الجمهورية.

وأكد المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات فور استلام كل أحراز الفرز الخاصة باللجان.

وقال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة جبهة الإصلاح النقابي، إن «النتائج الواردة لغرفة عمليات الجبهة تؤكد فوز عطية باكتساح، كما أظهرت فوز أغلبية من أعضاء قائمة الإصلاح النقابي».

وأضاف «سعودي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، صباح الثلاثاء، أن «القائمة تثق في نزاهة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وأن تأخر إعلان النتيجة جاء بسبب الاتفاق المسبق مع اللجنة المشرفة بعدم الإعلان عن النتائج إلا عقب وصول أحراز الفرز لكل اللجان، وهذا القرار جاء لضمان عدم التلاعب بالنتيجة من أي طرف، وهناك فرعيات تتعمد تأخير إرسال نتائج فرز الأصوات».

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وأوضح أن «الفترة القادمة ستشهد محاسبة كل من أهدر أموال المحامين، وعلى رأسهم النقيب المنتهية ولايته، وكل من عاونه في إفساد العمل النقابي، سواء في المجلس أو موظفي الشؤون القانونية، لكن من لم يشارك في هذه الأعمال التي ضرت بأموال المحامين، فسيتم توجيه الشكر له، ولن يكون له مكان في النقابة»، بحسب قوله.

وأكد «سعودي» في بيان للجبهة، ظهر الثلاثاء، أنه «حدثت محاولات كثيرة من خلال تجمعات لأنصار النقيب المنتهية ولايته المرشح الخاسر في الانتخابات، الإثنين، لإفساد العملية الانتخابية والتأثير على أعمال اللجنة المشرفة من هيئة النيابة الإدارية»، مشيرًا إلى أن «تمثلت هذه الأعمال في الدفع بعناصر من المجلس السابق ومن مؤيدي المرشح الخاسر، ودخل بينهم عدد من البلطجية في محاولة لجر المحامين المتواجدين بالنقابة إلى الاشتباك معهم وإحداث أعمال شغب لاقتحام الغرفة التي يجري بها استقبال الأوراق ومراجعتها».

وأضاف: «جرت محاولات لمنع دخول أوراق العملية الانتخابية التي تصل إلى النقابة تباعا لعرقلة إعلان النتيجة، غير أن شجاعة المحامين وقدرتهم على ضبط النفس، وكذلك تكثيف التواجد الأمني والتدخل السريع لحماية اللجنة وأعضائها، قد حال دون نجاح اتباع عاشور في التأثير على أعمال اللجنة التي تسير في طريقها نحو إعلان النتيجة خلال ساعات قليلة».

وأظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات المحامين تقدم المرشح رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب على المرشح سامح عاشور، في عدد من المحافظات.

وتجري الانتخابات على مقاعد النقابة العامة والنقيب في 467 لجنة، موزعة على ٣٨ لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتنافس في الانتخابات 194 مرشحًا على جميع مقاعد النقابة العامة، بينهم 18 مرشحا على مقعد النقيب.