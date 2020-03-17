شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الهجرة والطيران: تيسيرات للمصريين بالخارج لتغيير موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المصرية ووزارتي الهجرة والطيران المدني، فقد تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومين، الثلاثاء والأربعاء، دون أي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 حتى 31 مارس الجاري.

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ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم وحجزوا تذاكر طيرانهم مسبقا قبل قرار تعطيل حركة الطيران، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر بحيث تصبح خلال اليومين الحاليين قبل قرار تعطيل حركة الطيران من وإلى مصر، علمًا بأنه لا وجود لغرامات لتغيير مواعيد تذاكر الطيران.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عقب تلقي استفسارات من المواطنين بالخارج، إن الدولة المصرية بكل أجهزتها تتابع عن كثب أحوال المصريين بالخارج، وتنسق مع كل الدول التي اتخذت قرارات بتعطيل حركة الطيران منها وإليها، للعمل على توفير رحلات للراغبين في العودة لمصر خلال تلك الفترة، وفقًا للإجراءات الاحترازية لكل دولة بهدف الحد والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، أكدت شركة مصر للطيران سعيها لتوفير عدد رحلات يستوعب كل طلبات المصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم خلال تلك الفترة قبل العمل بقرار تعطيل حركة الطيران من وإلى مصر، بدءًا من منتصف يوم الخميس 19 مارس، حتى 31 من الشهر نفسه.