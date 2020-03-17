شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على تجار رفعوا أسعار المواد الغذائية تزامنًا مع أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على مجموعة من التجار رفعوا أسعار المواد الغذائية في العاصمة بغداد، تزامنًا مع أزمة فيروس «كورونا».

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وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، صدّقت اعترافات مجموعة متهمة من التجار عن جريمة قيامهم برفع أسعار المواد الغذائية وبيعها بأسعار مضاعفة خلافا للقانون».

وأضاف أن «المتهمين اعترفوا برفع أسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما ألقي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود».

وأشار إلى أن «محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسية للقبض على التجار الذين يساهمون برفع أسعار المواد الغذائية بتهمة الإضرار باقتصاد الوطن».