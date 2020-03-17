السيسى يأمر بالإصلاح الفورى لكافة الأضرار الناتجة عن السيول بجميع المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإصلاح الفورى لكافة الأضرار الناتجة عن السيول فى كافة المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، و رئيس الرقابة الإدارية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التى شهدتها البلاد مؤخراً. Advertisements ووجه باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التى واجهت الدولة فى التعامل مع السيول. وبلغت خسائر قطاع الكهرباء حوالى 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالى 100 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة مقدراها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.

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