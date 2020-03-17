شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 33 رحلة دولية وداخلية حتى الآن وإجراءات احترازية جديدة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية بدأت منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الثلاثاء فى تسيير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية بشكل منتظم، حيث أقلعت 33 رحلة دولية وداخلية حتى الآن إلى كل من الأقصر وأسوان - أبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وأبو ظبى ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو و مدريد و اسطنبول وباريس ودبى وامستردام وميونخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو و برلين وروما وفينيا و بودابيست وميلانو بخلاف رحلات شحن جوي لكل من جدة والرياض والكويت وأوستند / اسطنبول، هذا وقد تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب اكبر أعداد ممكنة من الراغبين فى العودة من الخارج فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر الخميس المقبل .

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وأضاف زكريا، فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أن الشركة اتخذت اليوم حزمة إجراءات جديدة بناء علي قرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الطيران المدنى فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من آى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وتابع: "قمنا بتعقيم مبانى ومنشآت الشركة، واستخدام المواد المطهرة بالتنسيق مع مستشفي مصر للطيران وتطهير المعدات والأماكن الإنتاجية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وتشغيل ماكينة تعقيم أيدى العاملين ووضع السيناريوهات المختلفة والتدريب على كيفية التعامل فى حالة الاشتباه فى إصابة أحد العاملين بالفيروس"، وأضاف: "كما شملت هذه الإجراءات إلغاء الرحلات ومصايف العاملين وغلق الكافتيريات وأماكن تجمعات العاملين وإلغاء الدورات التدريبية وورش العمل ومأموريات السفر وتفعيل الاجتماعات الإلكترونية web conference بدلا من اللقاءات المباشرة.