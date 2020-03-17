شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة مستجدات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمتابعة عدد من الملفات من بينها مشروع التأمين الصحى الشامل، ومستجدات فيروس كورونا المستجد.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أصدر كتاباً حول التداعيات العالمية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تضمن موضوعات تتعلق بتداعيات الفيروس على كل من الحُكومات والأعمال، والإقتصاد الكُلي، والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب عدد من البُلدان فى مواجهة الفيروس، واستعراض عدد من الكتب الأخرى ذات الصلة.

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وأوضح أسامة الجوهرى، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكتاب استند على تقارير وتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، منها: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، وبلومبرج، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، وشركة "ماكينزى"، ومنظمة الأنكتاد، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومؤسسة "جي بي مورجان"، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادى العالمى.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوزيع هذا الكتاب على الوزارات والمحافظات، فى إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها الحكومة بآثار فيروس الكورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم فى التعامل مع الوباء.

وأشار الكتاب إلى التوصيات التى نشرتها مجلة الإيكونوميست مؤخراً لاتباعها من جانب الحكومات فى سبيل تعزيز جاهزيتها لمواجهة فيروس الكورونا، والتي تضمنت التحلى بالشفافية فى الإعلان عن الحالات المُصابة، والاستعداد من جانب الحكومات على المستويين المؤسسى والشعبى لمواجهة هذا الخطر الوشيك، فضلاً عن قيام الحكومات بإعداد خطط للتحرك والمواجهة من خلال تقليل وقت ومعدل الإصابة، للحد من الإنتشار، ونشر الوعي المجتمعي الصحي وتغيير السلوك بما يلعب دوراً محورياً فى تقليص عدد الحالات المُصابة.