شكرا لقرائتكم خبر عن كذب × كذب.. عناصر الإخوان ينشرون صورا غير حقيقية عن إصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حرب الشائعات والأكاذيب المستمرة والتى لا تتوقف رغم صعوبة الموقف الذى يعيشه العالم حاليا بسبب فيروس كورنا، من قبل اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وخارجها، نشرت هذه اللجان صورا كاذبة تزعم أنها تخص مواطنين مصريين سقطوا على الأرض نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

اللافت للنظر فى الصور عدم وضوح الملامح الخاصة بها على الإطلاق فى دليل واضح على كذبها، وكذلك عدم تحديد المكان أو المنطقة التى تم التصوير الخاص بها، وذلك فى إطار الشائعات المستمرة التى تحاول هذه الجماعة الإرهابية ترديدها عن الدولة المصرية خاصة الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا.

وتتعرض الدولة المصرية لعدد كبير من الشائعات حول فيروس كورونا، من خلال أخبار كاذبة ومجهولة المصدر، وليس أى دليل أو سند فى الواقع، حيث رصدت الأجهزة المعنية أكثر من 2800 صفحة تتداول الشائعات حول الفيروس المستجد أخرها 5 صفحات روجت كذبا لوجود حظر تجوال فى مصر، وغيرها من الشائعات والأكاذيب.

وتعمل الأجهزة المعنية داخل الدولة المصرية بكل جهد على عرض الحقائق والمعلومات الواضحة فيما يخص تواجد فيروس كورونا، من خلال بيانات رسمية تصدرها بشكل دورى للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بانتشار هذا الفيروس.

وفيما تواجه مصر حملة إعلامية موجهة وقذرة تهدف للتشكيك في الإجراءات التى اتخذتها السلطات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، إذ شككت بعض وسائل الإعلام "الموجهة" والمحسوبة على دول بعينها، فى الأرقام التى أعلنتها وزارة الصحة والمصابة بفيروس كورونا.

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ومن أجل "الأموال المدفوعة مقدماً" عمدت وسائل الإعلام تلك فى تضليل الرأى العام العالمى من خلال الزعم بعدم وجود شفافية فى الإعلان عن الأرقام الحقيقية المصابة بالمرض فى مصر. ولم تمر ساعات على تلك الحملة حتى خرج علينا الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، ليشيد بالطريقة التى تعاملت بها السلطات فى مصر مع فيروس كورونا، وأكد أن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان فى المنطقة اللتان تملكان "نظام مراقبة قوى يعتمد على الأحداث".











