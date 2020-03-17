شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" توكد استمرار رحلات الطيران الداخلى والشحن الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، فى بيان لها منذ قليل، استمرار تسيير رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى من الآن وحتى بعد فترة تعليق حركة الطيران الدولى اعتبار من ظهر يوم الخميس المقبل ويمكن لعملاء الشركة حجز تذاكر الطيران والسفر الداخلى على هذه الرحلات بشكل طبيعى حيث لا يسرى قرار تعليق الطيران على هذه الرحلات.

وكانت مصر للطيران، قد أعلنت اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، تطبيق حزمة من الاجراءات والضوابط الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وذلك فى إطار توجيهات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت خلال تلك الضوابط، المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس الجارى، تعديل مواعيد العمل بنظام الفترة الصباحية ليكون الحضور من الساعة العاشرة صباحا والانصراف حتى الثانية عشر ظهرا، بالإضافة إلى تخفيض عدد حضور العاملين للوظائف غير المتعلقة بالتشغيل المباشر، لتكون بنسبة 20% من إجمالى العاملين بالتناوب، وذلك وفقا لما تقرره السلطات المختصة بكل جهة بما يضمن سير العمل.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة مكاتب مصر للطيران المنتشرة فى أنحاء الجمهورية أو وكيلهم السياحى أو من خلال الموقع الإلكترونى www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على 090070000 أو 1717من أى موبايل.